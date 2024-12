Seconda Categoria, Esio a valanga nel derby

La capolista Esio non fa sconti nemmeno ai “cugini” della Voluntas Suna, e si impone per 6-1. Il risultato tennistico matura grazie alla tripletta dell’eterno Primatesta e ai gol di Campion, Mancin e Preiata, per i granata ospiti (anche se si giocava nel loro impianto) solo un’autorete. L’Esio rimane primo con quattro punti di vantaggio sulla Castellettese, che ha regolato il Varallo Pombia nel big match di giornata: ora dietro alle prime due c’è davvero il vuoto.

Si ferma la Pro Vigezzo, che giovedì scorso aveva vinto il recupero contro la Voluntas Suna per 4-0: al “Curotti” si impone il Dormelletto Comignago per 3-1, per i vigezzini rete della bandiera di Bonacina nel finale.

Un’altra sconfitta per il Fomarco, che dopo le cinque vittorie nelle prime cinque giornate si è smarrito, e ha raccolto solo 3 punti nelle ultime sei partite, scivolando fuori dalla zona playoff. Stavolta i tre punti vanno al Casale Corte Cerro, che sta risalendo la china dopo un avvio difficile, e si impone con una rete di Sow a un quarto d’ora dalla fine.

Sorride anche l’altra formazione cusiana: il Cireggio va a vincere all’inglese sul terreno della Crevolese, siglando un gol per tempo: Martorana nella prima frazione, Lampione (su rigore) nella ripresa. Per i gialloblù ossolani sfuma la possibilità di trovare un po’ di continuità di risultati, e la classifica rimane molto deficitaria.

Si sblocca finalmente il Crodo, che alla decima partita cancella lo zero in classifica e incassa il bottino pieno in casa del Maggiora. Si trattava della prima partita sulla panchina rossoverde per il nuovo tecnico Roberto Marta, che ha sostituito Girlanda. Antigoriani che chiudono in svantaggio il primo tempo, ma riescono a rimontare nella ripesa, grazie alle reti di D’Amico e Silvestri.

Risultati:

Casale Corte Cerro - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 0; Crevolese - Cireggio 0 - 2; Gargallo - Riviera D'Orta 3 - 1; Maggiora - Crodo 1 - 2; Varallo Pombia - Castellettese 2 - 3; Esio - Voluntas Suna 6 - 1; Pro Vigezzo - Dormelletto Comignago 1 - 3

Classifica:

Esio 31 - Castellettese 27 - Dormelletto Comignago 20 - Pro Vigezzo, Varallo Pombia 19 - Fomarco Don Bosco Pievese 18 - Casale Corte Cerro 16 - Gargallo 15 - Riviera D'Orta 14 - Cireggio 13 - Maggiora 11 - Crevolese 8 - Voluntas Suna 4 - Crodo 3