Dai Fisarmonicisti Ossolani una donazione alle scuole di Beura

Doni di Natale in anticipo per le scuole materne ed elementari di Beura. L'associazione Fisarmonicisti Ossolani, che a Beura in un edificio comunale ha la sede della propria scuola, ha donato questa mattina regali per un valore complessivo di 1500 euro, 750 euro per ciascuna scuola. Alla cerimonia di consegna dei doni alle maestre erano presenti il sindaco di Beura Davide Carigi, il presidente dell'associazione Fisarmonicisti Ossolani Dario Pozzi, il vicepresidente Paolo Guglielmetti e il segretario Giulio Tonzi.

La scuola materna aveva manifestato la necessità di uno scaffale, mentre invece la scuola elementare aveva scelto come dono una stampante. Le maestre si sono dette felicissime, così come il sindaco Davide Carigi che ha ringraziato per la scelta dei Fisarmonicisti di fare beneficenza ad istituzioni del territorio del proprio comune.

“È per noi un piccolo segno di riconoscenza – dice Paolo Guglielmetti, vicepresidente dell'associazione Fisarmonicisti ossolani - per l'ospitalità dei nostri corsi in un edificio comunale a titolo gratuito”. L'associazione Fisarmonicisti Ossolani aveva già donato il mese scorso 1000 euro all'associazione Ossola Amica dell'Ugi.