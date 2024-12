Codice della strada: tolleranza zero per chi guida ubriaco e nuove norme per monopattini e ciclisti

Sabato 14 dicembre entra in vigore la riforma del Codice della strada, che introduce una serie di misure per aumentare la sicurezza stradale e ridurre i comportamenti pericolosi al volante. Tra le principali novità spiccano il pugno duro contro l'uso di alcol e droghe, l'introduzione di targa, casco e assicurazione per i monopattini elettrici e nuovi limiti per i neopatentati.

Tolleranza zero per alcol e droga alla guida

Chiunque venga sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l rischia multe fino a 6.000 euro, arresto fino a un anno e la sospensione della patente per due anni nei casi più gravi. I neopatentati devono mantenere un tasso alcolemico pari a zero per i primi tre anni.

Per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti, la nuova norma prevede la sospensione immediata della patente, anche in assenza di alterazioni evidenti. Un’eccezione è fatta per chi fa uso di cannabis terapeutica sotto controllo medico.

Nuove regole per monopattini e ciclisti

La circolazione dei monopattini elettrici sarà soggetta a requisiti più stringenti: obbligo di targa identificativa, casco omologato e assicurazione per responsabilità civile. I tempi tecnici per l’attuazione saranno definiti dai decreti ministeriali.

Per i ciclisti, invece, aumenta la tutela in strada: gli automobilisti dovranno mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso.

Pene severe per chi guida distratto o abbandona animali

L’uso dello smartphone alla guida sarà punito con multe fino a 1.400 euro, la sospensione della patente fino a tre mesi e la decurtazione di almeno 10 punti. In caso di recidiva, le sanzioni saranno ancora più pesanti.

Revoca o sospensione della patente da sei mesi a un anno per chi abbandona animali in strada, con il rischio di carcere fino a sette anni se ciò causa incidenti con feriti o vittime.

Altri cambiamenti: neopatentati, autovelox e ZTL

I neopatentati non potranno guidare auto con potenza superiore a 75 kW/t per tre anni, ma il limite sarà più flessibile rispetto al passato.

Le sanzioni per eccesso di velocità partono da 173 euro e possono arrivare a 880 euro in caso di violazioni ripetute. Per l’uso di autovelox, in caso di più infrazioni nello stesso tratto stradale entro un’ora, si pagherà solo la multa più grave aumentata di un terzo.

Le restrizioni alla circolazione nelle ZTL saranno possibili solo per comprovate esigenze di tutela ambientale e culturale, con obbligo di criteri proporzionati.