"Joy to the world": gli studenti del Rosmini cantano il Natale

Gli studenti dell’istituto Rosmini di Domodossola cantano il Natale e saranno protagonisti di due appuntamenti in programma nei prossimi giorni: lunedì 16 dicembre alle 16.30 nella chiesa di San Giuseppe in Via Paolo della Silva, il coro dei bambini della scuola primaria presenterà il concerto “Joy to the word”, guidato dalla professoressa Eleonora Bona.

Mercoledì 18 dicembre, invece, alle 20.30 nella collegiata dei Santi Gervaso e Protaso i ragazzi delle medie, condotti dalla professoressa Eleonora Bona insieme al Coro Seo Cai di Domodossola diretto dalla professoressa Alice Bandini presenteranno il concerto “Luce alle genti, pace nei cuor”.

Gli eventi sono pubblici e aperti a tutti coloro che vogliano condividere il momento dell'attesa. Le due iniziative hanno però anche una finalità, che è quella di condividere un’opera di carità. Quest’anno, infatti, il ricavato del concerto avrà un duplice obiettivo: sostenere le famiglie bisognose della parrocchia di Domodossola e promuovere nelle scuole rosminiane un progetto di solidarietà che le ha viste recentemente coinvolte. Si tratta di un progetto promosso da Fondazione Avsi e finalizzato a sostenere opere educative nel mondo. "L’educazione - dicono dall'istituto Rosmini - è la condizione necessaria per lo sviluppo giusto, sostenibile e duraturo, ed è speranza, cioè ciò che ci tiene in piedi e ci permette di vivere in pienezza in ogni circostanza, anche nelle più drammatiche”.