Mercatini di Natale a Domodossola: ecco il programma

Partito il weekend natalizio a Domodossola con i suoi tradizionali Mercatini di Natale, parte integrante del programma "Dicembre insieme". Un’occasione unica per i domesi e per i visitatori di immergersi nell’atmosfera festosa e calorosa delle feste natalizie. Le strade del centro storico si animeranno con bancarelle di artigianato, prelibatezze locali e una serie di eventi che trasformeranno la città in un vero cuore pulsante delle Alpi.

Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco, ha commentato con entusiasmo: "I Mercatini di Natale sono l’evento centrale di Dicembre insieme, e promettono di attrarre visitatori con la loro magia unica. Ci saranno tantissime sorprese, dal cibo tradizionale agli artigiani locali che esporranno le loro creazioni."

Il programma di quest’anno è ricco e variegato, con eventi che spaziano dalle letture natalizie alle esibizioni musicali. La partenza questa sera con la presentazione del libro "Passi silenziosi nel Bosco" al Collegio Rosmini, seguita da un racconto di Natale tratto dal classico di Charles Dickens, a cura della Compagniadellozio. La serata si concluderà con il concerto "Racconto di Natale" presso il Santuario Madonna della Neve.

Sabato 14 dicembre, i mercatini apriranno alle 9, dando il via a una giornata piena di emozioni con intrattenimento musicale per tutta la giornata: dalle esibizioni della Ossola Sax Swingin' Orchestra alla musica di Babbo Brass in piazzetta della Solidarietà. Non mancheranno le dolci note dei cori dei bambini della Scuola di Calice e della Scuola Kennedy, e il racconto di Natale in Piazza Rovereto. Il pomeriggio si conclude con il concerto "Concerto per l’Avvento" del Convivio Rinascimentale e della Camerata Strumentale di San Quirico, e la magia del concerto di Natale del Civico Corpo Musicale alla Collegiata.

Domenica 15 dicembre si parte di nuovo alle 9 con l’apertura dei mercatini, seguita da un’intera giornata di musica per le strade della città con le Keily's Girls e il coro Gospel in piazzetta della Solidarietà. Il pomeriggio culmina con il concerto "Gloria" presso la chiesa Collegiata, con i Cameristi della Scala e il Gruppo Corale Ad Astra. Per concludere, fino alle 18, il Civico Corpo Musicale accompagnerà la città con le sue melodie festive.