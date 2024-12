Findomo Pediacooph24 pronta per la trasferta di Cigliano

Si completa domani la quattordicesima giornata del campionato di D1 con le ultime due partite: Chivasso-Golden River e soprattutto Cigliano-Findomo Pediacooph24. Gli ossolani con un successo salirebbero da soli al secondo posto, scrollandosi di dosso la compagnia di Rivarolo, Paracchini Expo Foma, Oleggio, Novara e Borgoticino.

La squadra di Fabbri è reduce dalla battaglia con Settimo e da una vittoria chiave per morale e classifica. "Non so cosa chiedere di più a questi ragazzi: ogni volta - le parole del presidente Nicola Guerra- sono capaci di andare oltre i loro limiti. Abbiamo avuto problemi fisici, defezioni, ma nonostante questo il bottino di punti è davvero eccellente. Ora speriamo di chiudere l'anno alla grande, anche se non sarà facile".