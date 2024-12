Grand Prix Giovanile Zona Nord: ottimi risultati per il TT.Ossola 2000

Domenica 15 dicembre si è tenuta, al Pala Csi di Villadossola, la terza prova del Grand Prix Giovanile Zona Nord. L'evento si è svolto con grande successo grazie all’organizzazione impeccabile del presidente Marco Calella e all’aiuto dei numerosi volontari.

La giornata ha visto brillare i giovanissimi atleti della società, che si sono distinti in diverse categorie, dimostrando costanti miglioramenti e ottimi risultati, anche per chi si è affacciato da poco alle competizioni.

Ecco i risultati nel dettaglio:

Under 9: debutto positivo con il terzo posto per Macrì Paris Stefano, che ha gareggiato dopo solo un mese di allenamento.

Under 13: argento per Cresci Martin, terzi posti per Mocellini Federico e Tonietti Ivan. Nono posto per Nucera Manuel, Zaretti Lorenzo e Grasso Samuel. Esordio e ottima esperienza anche per Falcioni Luca e Marco e Loggia Simone, che si sono fermati ai gironi.

Under 15: trionfo per Mocellini Federico, che ha battuto in finale il compagno di squadra Cresci Martin. Quinti posti per Zaretti Lorenzo, Tonietti Ivan e Ferrari Filippo; noni Nucera Manuel e Lorini Alessio.

Under 17: secondo posto per Giulini Riccardo, quinto Poletti Emil, mentre Ferrari Filippo ha chiuso al nono posto. Eliminati nella fase a gironi Lorini Alessio e Bigi Luca.

Under 19/21: primo posto per Poletti Emil, terzo per Giulini Riccardo. Buona prova anche per Bigi Luca e il nuovo arrivato Novaria Gabriele, che si sono fermati ai gironi.

Under 13 femminile: splendido terzo posto per Vivarelli Wally, che ha esordito con solo un mese di allenamento.

L'Asd Ossola 2000 può essere fiera dei propri atleti, che hanno affrontato la competizione con grinta e determinazione. Un grande plauso va all’impegno dei ragazzi, agli allenatori e all’intera organizzazione che ha reso possibile questa giornata di sport e crescita.