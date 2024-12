La Valle Vigezzo piange Pio Provaso, a lungo sindaco e amministratore locale

Cordoglio per la scomparsa di Pio Provaso, 84 anni. La Valle Vigezzo perde una figura molto conosciuta per il suo lungo impegno nella vita amministrativa del territorio. Pio, originario di Malesco, viveva a Vocogno. In età lavorativa si occupava della sua impresa di imbiancature e tinteggiature. Ma Pio era soprattutto molto conosciuto per il suo impegno nella vita amministrativa locale.

A lungo sindaco di Craveggia, aveva anche ricoperto cariche in seno alla Comunità Montana Valle Vigezzo prima e all’Unione Montana poi, fino a pochi anni fa. Pio lascia la moglie Franca, i figli Lorella e Mauro, i nipoti Davide ed Elisa con Massimiliano, la sorella Renata con la famiglia, la nipote Fulvia con il marito Simone. Le esequie avranno luogo sabato alle 10.30 nelle chiesa parrocchiale di Vocogno dove domani alle 17.45 sarà recitato il Santo Rosario. L’ultimo saluto a Pio potrà essere dato nella Casa funeraria Mandrini-Iacopino a Craveggia.