Si parla del programma triennale per i lavori pubblici in consiglio comunale

È convocato per le 18.30 di lunedì 23 dicembre la prossima riunione del consiglio comunale di Crevoladossola: discuterà diversi punti all’ordine del giorno.

Tra i punti principali, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025, 2025 e 2027, oltre all’elenco annuale per il 2025. Si discute poi della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e l’addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2025.

È poi in programma l’approvazione delle aliquote per l’anno 2025 dell’imposta municipale unica (Imu), del bilancio di previsione 2025-2027 e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup).