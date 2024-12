In biblioteca un doppio appuntamento per i più piccoli in attesa di Babbo Natale

La biblioteca Contini di Domodossola invita i bambini ad un appuntamento imperdibile in attesa di Babbo Natale: sabato 21 dicembre una mattinata di letture e giochi per bimbi di tutte le età.

Si inizia alle 10.30 con l’ultimo incontro dell’anno con le letture interattive “Coccole filastrocche” per neomamme e bebè da 0 a 36 mesi. Nel pomeriggio, alle 15.30, appuntamento per i bambini dai 3 ai 7 anni con lo spettacolo “Non lasciateci sugli scaffali” a cura di Tnt – Teatro Nuovi Talenti e una caccia al tesoro alla scoperta dei misteri della biblioteca.

Queste iniziative sono realizzate grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e sono inserite nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Per questioni organizzative e per dedicare a tutti i bambini la giusta attenzione, per partecipare agli eventi è necessario prenotare telefonando al numero 0324/242232, oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.