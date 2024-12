Natale in piazza al Villaggio Sisma

Sabato 21 dicembre Babbo Natale arriverà al Villaggio Sisma: il Comitato di Quartiere Villa Nord organizza infatti "Natale in piazza": dalle 18 vi sarà la distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola. Alle 20 vi sarà un momento di preghiera in chiesa per i bambini e alle 20.30 siaspetterà Babbo Natale. I circoli, American Bar e Panetteria Donati offriranno vin Brule', cioccolata calda, panettone e tanto altro.