Manca ancora l’ufficialità, ma sarà Marchioni bis alla guida di Atc

Manca ancora l’ufficialità, ma salvo grosse sorprese Marco Marchioni, in quota Lega, sarà confermato al timone dell’Atc del Piemonte Nord, l’agenzia territoriale per la casa che nel quadrante delle province di Vco, Novara, Biella e Vercelli gestisce circa 15mila alloggi popolari, per un totale di 60mila utenti.

Per l’avvocato penalista bavenese, che non conferma, e per il territorio, si tratta di una notizia certamente positiva. Un attestato di stima del buon lavoro svolto. Mancano i dettagli, si diceva, ma il quadro è fatto e sarà portato in consiglio regionale, probabilmente lunedì 23 gennaio, per l’esame dell’aula. Nel quinquennio di presidenza che sta per partire, oltre a Marchioni per l’ente che sovrintende la parte nord del Piemonte, saranno nominati presidenti Maurizio Pedrini (FdI) ad Atc Torino e Leonardo Prunotto, vicino al governatore Cirio, ad Atc Sud. Va ricordato, per restare al Vco, che Marchioni era subentrato alla guida dell’Agenzia al cusiano Luigi Songa.

In questi circa tre anni di lavoro, l’esponente della Lega, oltre ad aver sistemato i conti dell’ente, in un’ottica di giustizia ed equità sociale nei confronti di chi, silenziosamente, aspetta da tempo di avere una casa, ha combattuto una battaglia contro gli inquilini morosi. Non solo. Per facilitare il rapporto con gli utenti, che rappresentano uno spaccato particolarmente fragile della società, ha attuato una serie di riforme nel settore della comunicazione: dal contact center attivo h24, 365 giorni l’anno per segnalare i guasti, al risponditore virtuale nella home page del sito, sino ad un’applicazione gratuita per prenotare gli incontro con il personale Atc ed evitare code.