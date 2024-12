Rapine ai distributori del Canton Ticino, in manette quattro ecuadoregni residenti in Italia

Rapine messe a segno ai distributori del Canton Ticino, quattro persone in manette. Lo scorso 19 dicembre, come reso noto dalla polizia cantonale, sono stati arrestati una 60enne, un 42enne, un 33enne e un 31enne, cittadini ecuadoriani residenti in Italia. Sono sospettati di aver messo a segno almeno due rapine a danno di distributori in Ticino.

Grazie agli accertamenti d'inchiesta effettuati e all'apposito dispositivo di controllo coordinato dalla Polizia cantonale, le quattro persone sono state fermate dai collaboratori dell'Udsc in entrata in Svizzera dal valico di Novazzano Marcetto. La perquisizione della loro vettura ha permesso di rinvenire un'arma.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina, atti preparatori di rapina, infrazione alla Legge federale sulle armi, infrazione alla Legge federale sugli stranieri, falsità in certificati, guida senza autorizzazione e abuso delle targhe. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.