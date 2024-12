Urta un'auto parcheggiata e scappa, rintracciato dalla Polizia locale grazie alle telecamere

A seguito della denuncia presentata presso la Polizia locale di Domodossola il 13 dicembre scorso dal proprietario di un’autovettura rinvenuta incidentata, sono state avviate indagini che, anche in questa occasione come parecchie altre in passato, hanno portato all’identificazione del responsabile del danno.

Questi, alla guida di un autocarro, era andato ad urtare l’auto in sosta, danneggiandola. Dopo essersi momentaneamente fermato per constatare i danni provocati, si era poi allontanato repentinamente dal posto con l’evidente intento di far perdere le proprie tracce.

Il personale del Corpo di Polizia locale, tuttavia, al termine delle indagini, riusciva ad individuarlo anche con l’ausilio di alcuni filmati dell’impianto di videosorveglianza. Il conducente è stato sanzionato per le commesse violazioni alle norme del Codice della strada (artt. 15 e 189) e, soprattutto, il proprietario dell’auto incidentata potrà ricevere il dovuto risarcimento dei danni subìti dalla compagnia assicurativa del responsabile.