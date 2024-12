Seconda Categoria, Esio a valanga e sempre più in fuga

Si è disputato domenica l’ultimo turno del girone di andata del campionato di Seconda Categoria, che in realtà era il recupero della sesta giornata. Questa giornata aveva già avuto un prologo mercoledì scorso, quando Pro Vigezzo e Casale Corte Cerro avevano pareggiato 2-2 al “Curotti”.

La capolista Esio non conosce pause e centra il suo dodicesimo successo su tredici partite, un cammino quasi perfetto. I verbanesi liquidano 6-0 il malcapitato Cireggio, e portano a sei i punti di vantaggio sulla Castellettese seconda, ieri fermata sul pareggio dal Dormelletto Comignago. Mattatore della giornata, tanto per cambiare, l’eterno Primatesta con una tripletta, a segno anche Cuda, Mancin e Valci.

Cade sul difficile campo del Riviera d’Orta il Fomarco, le reti del solito Soncini e di Licata nel finale non bastano per portare a casa punti: finisce 3-2 per i rivieraschi e i biancoverdi vengono superati dal Varallo Pombia in quarta posizione.

Risorge la Crevolese, che sbanca 3-0 il campo del Gargallo. Il cambio di allenatore, con Cesare Rampi (fresco ex del Bagnella) subentrato in settimana a Maurizio Bertaccini, ha dato subito la scossa alla squadra. Gialloblù a segno con Altieri e Malvicini (doppietta).

Seconda vittoria consecutiva per la Voluntas Suna, che supera all’inglese il Crodo a Verampio. I granata verbanesi hanno la meglio per 2-0 con le reti di Celeste e Cissè, e continuano la rincorsa alla salvezza diretta.

Il campionato va ora in pausa fino a domenica 26 gennaio, quando si giocherà la prima giornata di ritorno. Ma prima di allora, domenica 12 gennaio si gioca Gargallo-Crodo, ultima sfida da recuperare della decima giornata.

Risultati:

Pro Vigezzo - Casale Corte Cerro 2 - 2 (giocata mercoledì 18/12); Dormelletto Comignago - Castellettese 1 - 1; Crodo - Voluntas Suna 0 - 2; Esio Verbania - Cireggio 6 - 0; Gargallo - Crevolese 0 - 3; Maggiora - Varallo Pombia 1 - 3; Riviera D'Orta - Fomarco Don Bosco Pievese 3 - 2

Classifica:

Esio 37 - Castellettese 31 - Dormelletto Comignago 24 - Varallo Pombia 22 - Fomarco Don Bosco Pievese 21 - Pro Vigezzo, Riviera D'Orta 20 - Casale Corte Cerro 18 - Gargallo 16 - Cireggio 15 - Maggiora, Crevolese 11 - Voluntas Suna 10 - Crodo 3