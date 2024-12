A Novara la celebrazione diocesana di apertura del Giubileo 2025

“Pellegrini di speranza” è il tema del Giubileo 2024, inaugurato ufficialmente il 24 dicembre con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro e che il 29 dicembre sarà ricordato con una celebrazione solenne in tutte le diocesi del mondo. A Novara, l’appuntamento è fissato per le 16.00 del 29 dicembre nella basilica di San Gaudenzio, da cui partirà una processione per le vie del centro per raggiungere la cattedrale per la messa presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, declinando la celebrazione nel segno del pellegrinaggio.

Pellegrinaggi che saranno al centro dell’Anno Santo che sta per prendere il via: quello diocesano si terrà dal 17 al 20 febbraio, con quasi 600 partecipanti in camino verso Roma. Poi quelli dei giovani e degli adolescenti, dei sacerdoti giovani e dei seminaristi, e quello delle famiglie.

Anche in diocesi è stato attivato un “percorso giubilare” che si articolerà attraverso la cattedrale e altre chiese giubilari diocesane in tutto il territorio: i santuari di Boca, del Boden, della Madonna del Sangue di Re; del Sacro Monte di Varallo e della Santissima Pietà di Cannobio. Coloro che sono impossibilitati a recarsi a Roma qui potranno partecipare a celebrazioni giubilari o anche recarsi, trovando sussidi per la preghiera personale.

Saranno poi valorizzati i tanti santuari locali dove, in date definite e autorizzate dal vescovo su richiesta del parroco, si potrà vivere la grazia giubilare partecipando a delle celebrazioni.