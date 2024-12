Alla Cascata del Toce il motoraduno Cinghiostreffen

L'appuntamento per gli appassionati motociclisti con il primo raduno dell'anno è da venerdì 10 a domenica 12 gennaio alla Cascata del Toce. In alta Val Formazza, immersi nella bellezza delle montagne ossolane, si svolgerà infatti la settima edizione del Cinghiostreffen, la motofesta in terra walser organizzata dal moto club Alta Val Formazza.

Per tre giorni i motociclisti sfideranno il freddo e il gelo, alcuni montando le tende e dormendo all'aria aperta, altri nei più comodi hotel nelle vicinanze, e si divertiranno tra una chiacchiera e l'altra, con musica, buon cibo ed esibizioni, il tutto all'insegna dell'amicizia e della condivisione della stessa passione.