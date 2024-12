Crevoladossola, Ferroni invita all'uso responsabile dei fuochi d'artificio

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco Giorgio Ferroni invita i cittadini a riflettere sull’importanza di un uso responsabile dei fuochi d’artificio. Un gesto di civiltà che contribuisce a garantire la sicurezza di tutti e il benessere dell’ambiente e degli animali.

"Cari concittadini,

in vista delle festività di Capodanno, desideriamo augurarvi un felice anno nuovo e richiamare l'attenzione sull'uso responsabile dei fuochi d'artificio. Ricordiamo che esistono norme specifiche che regolano il loro utilizzo, rendendo difficile intervenire su situazioni non emergenziali.

Tuttavia, è fondamentale agire con responsabilità, perché l'uso improprio di materiali pirotecnici può causare incidenti, disagi per i cittadini e sofferenze per gli animali domestici. I petardi e i botti sono dannosi per l'ambiente e pericolosi per la sicurezza di tutti.

Facciamo quindi appello al buon senso e alla sensibilità di ciascuno di voi. Limitare l'uso dei fuochi d'artificio è un gesto di civiltà che contribuisce a rendere il Capodanno un'occasione di serenità, rispetto e gioia condivisa. Proteggere la nostra comunità e il nostro ambiente è una responsabilità di tutti.

Vi invitiamo a celebrare con comportamenti sicuri e rispettosi. Solo così possiamo vivere le festività in armonia e nel pieno rispetto di chi ci circonda.

Grazie e Buon Anno!Il Sindaco, Giorgio Ferroni