Ancora nessun futuro per l’albergo Cervandone

Nei giorni scorsi è stata aggiudicata alla cooperativa Devero 2.0, tramite un bando promosso dall’Unione Montana Alta Ossola, la gestione degli impianti di risalita dell’Alpe Devero, uno dei comprensori turistici più frequentati in Ossola tanto in inverno quanto in estate. Ancora una volta, però, non è giunta al comune di Baceno nessuna proposta per la ristrutturazione dell’ex albergo Cervandone, situato all’inizio dell’Alpe Devero. Lo conferma il sindaco, Andrea Vicini.

Nonostante l’accordo che lo scorso anno il comune aveva firmato con l’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola, comproprietario dell’immobile, per la sua alienazione, la situazione rimane ancora in stallo. L’albergo, in disuso ormai da diversi anni, rimarrà dunque ancora nelle condizioni attuali, in attesa di una nuova gestione che possa riportarlo in attività.