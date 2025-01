Il Club dei 4000 di Macugnaga propone nuovi corsi di alpinismo

Anche per l’estate 2025 il Club dei 4000 Macugnaga Asd, storico sodalizio macugnaghese che promuove l’attività alpinistica in Valle Anzasca, propone i corsi di alpinismo. Quello per adulti si terrà al Monte Moro tra il 22 e il 26 luglio, mentre quello per i giovani alpinisti all’Alpe Pedriola dall’ 1 al 3 luglio e dal 4 al 6 agosto.

Sabato 26 luglio, alle ore 21, si terrà la tradizionale serata della montagna.Per info e prenotazioni telefonare al 3498515207 (Cristina) o al 3355991409 (Flavio) oppure scrivere a clubdei4000.macugnaga@gmail.com. Le prenotazioni entro il 31 gennaio riceveranno uno sconto del 10%.