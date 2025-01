Luciano Ferraro cittadino benemerito di Villadossola

Luciano Ferraro è il cittadino benemerito di Villadossola. È stato premiato ieri con una cerimonia che si è svolta durante il tradizionale concerto d'inizio anno della Gioventù Musicale Ossolana.

Ferraro è da sempre molto attivo nel mondo delle associazioni e del volontariato, sempre pronto ad aiutare in occasione di eventi e manifestazioni ma anche a supportare le persone in difficoltà. "Una persona buona, umile e sempre disponibile - ha detto il sindaco Bruno Toscani - se c'è un problema lui lo risolve. È da sempre che è a disposizione del paese, non solo quest'anno".