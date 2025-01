La Pro Loco di Macugnaga, in collaborazione con il comune e con l’associazione Arti e Sapori di Nord Ovest, organizza il “Mercatino della Befana”. L’iniziativa è in programma per sabato 4 gennaio in piazza del Municipio a Staffa, dalle 9.00 alle 19.00. Saranno presenti numerose bancarelle con prodotti artigianali e idee regalo perfette per arricchire le calze della Befana.

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 5608408 oppure l’indirizzo artiesaporidnordovest@gmail.com.