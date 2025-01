Vent’anni di impegno: l’Associazione Parkinsoniani Vco celebra con eventi e musica

L’Associazione Parkinsoniani Vco Odv festeggia nel 2025 vent’anni di attività dedicata al sostegno delle persone affette da Parkinson e delle loro famiglie. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione ha in programma una serie di iniziative nel corso dell’anno, pensate per far conoscere il proprio operato e sensibilizzare la comunità sul tema della malattia di Parkinson.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21, presso la Sala Polifunzionale Cappella Mellerio di Domodossola. La serata, intitolata "Appunti musicali", vedrà protagonisti il pianista Roberto Olzer e Gianmaria Ferraris alla voce. Un evento che unisce musica e solidarietà, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla realtà dell’associazione attraverso l’arte e la cultura.