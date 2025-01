Prima Categoria, Bagnella e Fondotoce in campo domenica

Tornano in campo in anticipo, in Prima Categoria, Bagnella e Fondotoce. Le due formazione del Vco recupereranno domenica 5 gennaio, alle 14 e 30, la partita rinviata il 24 novembre. Incontro importante per entrambe quello in programma sul campo dei cusiani.

Che, vincendo, salirebbero a 29 punti, alle spalle delle due capolista Gravellona e Piedimulera, scavalcando la Virtus Villa ed insediandosi al terzo posto. Ad oggi solo il Vogogna è riuscito ad espugnare il terreno che sorge a due passi dal lago d’Orta. E il Bagnella vanta anche il record della squadra meno battuta del girone: solo 2 sconfitte: appunto Vogogna e poi Carpignano.

Al Fondotoce servono punti sicurezza essendo in zona play out. Arriva da due sconfitte (Piedimulera e Sizzano) e l’ultima vittoria è quella colta sul Vogogna in casa.

Il campionato riprenderà poi il 12 gennaio con la prima giornata di ritorno.