Bando Emblematici, il Ciss Verbano promuove il “Progetto Oasi” in tutto il Vco

Nelle scorse settimane la Fondazione Cariplo ha annunciato quali sono i progetti selezionati nell’ambito del Bando Emblematici: nella provincia del Vco saranno stanziati ben 5 milioni di euro, suddivisi per sei diversi progetti. Tra questi, un finanziamento di 700mila euro è destinato al Ciss del Verbano che, con la collaborazione di altri enti e comuni, ha proposto il “Progetto Oasi”.

“Abbiamo presentato questo progetto – spiega la direttrice del Ciss Verbano Chiara Fornara – che ha come obiettivo l’allestimento di tutte le strutture che abbiamo già ristrutturato grazie ai fondi del Pnrr. Questi ultimi, messi a disposizione tramite Next Generation Eu, non finanziano l’arredamento e l’allestimento interno delle strutture. Per questo abbiamo partecipato al bando di Fondazione Cariplo, che ha molto apprezzato il progetto soprattutto perché coinvolge l’intero territorio provinciale”.

Il Ciss Verbano è infatti capofila al fianco del Ciss Ossola e del Ciss Cusio, ma anche con i comuni di Verbania, Baveno, Ornavasso, Omegna, Domodossola e Villadossola. Le strutture, che si trovano nei territori di questi comuni, sono diverse. Si tratta, in alcuni casi, di strutture per senior housing, alloggi condivisi dedicati ad anziani non autosufficienti; ci sono poi due case che fanno parte del progetto “Dopo di noi” per l’accoglienza di giovani con disabilità; infine, centri che offrono servizi di prima assistenza a persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà assoluta.

“I lavori sono già iniziati – spiega Fornara – e mi auguro che tutte le strutture possano essere completate entro la fine del 2025”.