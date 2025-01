Il falò dell’Epifania a Rumianca: tradizione, calore e solidarietà

Il suono dei campanacci ed il corteo, illuminato dalle torce, che ha girato' per le vie della frazione Rumianca ha fatto da cornice al falò dell’Epifania, che si è svolto in zona pineta ed organizzato, come di consueto, dal Comitato San Giovanni Rumianca.

Il rogo della Vegia che “brucia” l’anno vecchio e celebra la persona più anziana della frazione che quest’anno è Teresa Spadone di 95 anni compiuti che nel pomeriggio di domenica ha ricevuto' la visita di una delegazione del comitato accompagnata dai bambini del paese che le porteranno un pensiero alimentare.

Per l’occasione, durante il falò, e' arrivata anche la befana, che ha distribuito ricche calze e dolci a tutti i bambini presenti. La manifestazione si è conclusa con la bicchierata a base di vin brule’ e cioccolata calda, il tutto offerto dal Comitato.