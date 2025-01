Calasca, dall'amministrazione comunale un aiuto al gruppo alpini

Anche il Comune di Calasca Castiglione contribuisce a dare una mano al gruppo Alpini, impegnato a sistemare un locale che sarà utilizzato per valorizzare l’attività turistica sul territorio anzaschino.

Gli alpini del paese hanno infatti ottenuto un contributo come associazione d’Arma tra quella riconosciute dal Ministero della Difesa. Il gruppo calaschese aveva infatti partecipato ad un bando per migliorare l’ immobile comunale di Antrogna, ottenendo un contributo di 30.000 euro.

Ma a dicembre, gli alpini hanno informato l’amministrazione comunale che i costi iniziali dell’intervento erano aumentati e che la spesa da sostenere per la realizzazione dell’opera risultava più elevata per di 3500 euro per la fornitura della cucina, di 977 euro per fornitura piastrelle e di circa 2000 euro per realizzazione dello scavo per lavori edili e per il materiale necessario alle opere

Cosicché il Comune ha deciso di dare una mano agli alpini riconoscendo loro un contributo straordinario di 2.000 euro.