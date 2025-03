Vittoria nella categoria U20 per Oscar Tonietti (Sci Club Valle Anzasca), che sale sul gradino più alto del podio con un tempo di 1h01’19”, nella gara finale al Pizzo Scalino valida per la Coppa Italia di sci alpinismo. Secondo posto per Luca Curioni e terzo per Martino Utzeri.

Al femminile, nella categoria U20, ottimo quarto posto per Gaia Calcini (Sci Club Valle Anzasca). Martedì 25 marzo Oscar Tonietti partirà per la finale di coppa del mondo giovani che si terrà in Francia.