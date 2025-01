"I tempi del bello", ancora pochi giorni per visitare la mostra a Palazzo San Francesco

Restano ormai pochi giorni per visitare la mostra “I Tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte”, ospitata dai Musei Civici “Gian Giacomo Galletti” a Palazzo San Francesco a Domodossola. L’esposizione rimarrà aperta fino al 12 gennaio e sarà possibile visitarla, per l’ultima settimana, nei seguenti orari: da mercoledì 8 a domenica 12 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

È possibile anche organizzare, previa prenotazione, visite guidate con le operatrici museali. Inoltre, il co-curatore della mostra Federico Troletti effettuerà visite guidate nei seguenti giorni: 10 gennaio alle 15.30, 11 gennaio alle 15.30, 12 gennaio alle 10.30 e alle 15.30. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 5029591 oppure l’indirizzo mail info@museicivicidomodossola.it.

Le opere in mostra evidenziano il costante riferimento, attraverso i secoli, ai modelli e ai valori formali e spirituali della classicità: con Rubens, Carracci e Guido Reni, passando per Pompeo Batoni e Canova, fino ai contemporanei Funi, Sironi, de Chirico e Magritte. Punto nevralgico di riferimento è la statuaria classica d’età romana del Museo Nazionale Romano, esposta per la prima volta nel capoluogo ossolano.