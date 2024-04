Alla scoperta degli eroi del Risorgimento di Mergozzo con Alessandro Mella

Quando si parla del Risorgimento si pensa sempre ai grandi nomi. Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi e Mazzini. Molto meno a quegli eroi, spesso umili e silenti, che hanno fatto la loro parte senza finire nei libri di testo delle scuole. Eppure figure importanti, spesso coraggiose, giganti sul piano ideale, morale ed umano. Quegli eroi ingiustamente ritenuti minori come Giacomo Albertoletti, mergozzese, il cui ricordo rivive nelle pagine di "Quelli che fecero l'impresa - Figure e memorie del Risorgimento italiano", volume di Alessandro Mella scritto per Marvia Edizioni di Voghera. L'autore ne parlerà a Mergozzo, presso l'Antica Latteria oggi adibita a centro culturale, sabato 13 aprile alle ore 17.00 con la moderazione di Carlo Fedeli. Un momento per rievocare pagine di storia, memoria e cultura.

Iniziativa, tra l'altro, resa possibile anche dall'adesione del Comune di Mergozzo, del Gruppo Croce Bianca di Torino e della delegazione del Verbano-Cusio-Ossola dell'Istituto per le Guardie d'Onore alla Reali Tombe del Pantheon. L’ingresso è libero.