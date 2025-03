L'opera arriva a La Fabbrica con "Cavalleria rusticana"

Secondo appuntamento, in programma sabato 12 aprile alle 21.00, con la nuova rassegna litica e sinfonica del teatro La Fabbrica di Villadossola, promossa dall’amministrazione comunale con la fondazione Paola Angela Ruminelli.

Dopo l’esordio con il “Requiem” di Mozart, la corale di Calice, del coro lirico Viotti di Vercelli e della corale Sant’Abbondio di Buronzo tornano in scena accompagnati da Polimnia Arts Orchestra e Polimnia Arts Chorus, ancora una volta con la direzione del maestro Lorenzo Battagion, per un allestimento in forma di concerto per soli, coro e orchestra della “Cavalleria rusticana”, tra le opere più celebri – tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga - di Pietro Mascagni, con libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci.

Opera intensa e appassionata, la più nota fra le sedici composte da Mascagni, “Cavalleria Rusticana” esplora i temi di amore, gelosia e vendetta in un contesto rurale siciliano; le sue indimenticabili arie catturano l'essenza della vita contadina e delle emozioni umane.