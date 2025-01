Da Varzo con Skii.italy alla Coppa del Mondo di Bormio FOTO

Essere presente alla Coppa del Mondo di sci alpino che si è tenuta a Bormio a fine 2024, con un accredito ufficiale come "Skii.italy" è sicuramente un risultato che forse un anno fa nemmeno si aspettata Giorgia Chiaratti. E invece il suo profilo social dedicato allo sci italiano e ai campioni continua a crescere, e con esso la sua popolarità come super tifosa. Già a fine dello scorso anno la rivista "Sciare Magazine" le aveva dedicato un articolo e l'aveva incoronata tifosa social numero uno, ne avevano parlato anche noi in questo articolo, e quest’anno invece l'accredito alla Coppa del Mondo.

Giorgia Chiaratti, 22 anni di Varzo, studentessa universitaria in comunicazione a Varese, ha una passione sfrenata per lo sci e racconta sulle sue pagine social "Skii.italy" gare, personaggi e passioni legate allo sci.

" È stato emozionantissimo - racconta Giorgia - ho incontrato tantissimi atleti, sono salita sull'intercorno tanti, tra atleti, tecnici e tifosi mi hanno riconosciuta. Questa cosa mi ha fatto super piacere. Salire lì sull'intercorno mi ha fatto provare un brivido, ho capito cosa provano gli atleti la prima volta che ci salgono. La più grande soddisfazione vedere vincere due atleti giovanissimi".

Tante emozioni, tanti abbracci e tante foto ovviamente da condividere sui suoi profili social.