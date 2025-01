Valsesia e Ossola unite per limitare le predazioni dei lupi

‘’Basta con i lupi: la Valsesia e l’Ossola unite per tutelare allevamenti e animali’’. Lo scrive Notizia Oggi che annuncia un incontro organizzato per il 10 gennaio a Palazzo D’Adda di Varallo dall’Unione montana Valsesia.

Un’azione dettata dalla necessità di intervenire contro i frequenti attacchi dei predatori. Una situazione che accomuna la Valsesia all’Ossola e che ha quindi indotto ad un confronto .

Il giornale valse siano ricorda che ‘’in Valsesia è stata attivata una raccolta firme per sensibilizzare la Regione Piemonte su questo problema sempre più spinoso.

Da qui la necessità di discuterne per cercare di tutelare allevatori e cittadini.

«Noi, sia ben chiaro, non intendiamo richiedere lo sterminio dei lupi. Ma è ormai evidente che serve una normativa che consenta agli allevatori di tutelare i propri animali senza incorrere in sanzioni che aggiungerebbero ulteriore danno ad attività che lottano quotidianamente con difficoltà ambientali di non poco conto. Si aggiunge la preoccupazione per le persone, in particolare per i bambini: non si possono più lasciare i bimbi giocare tranquillamente nei prati intorno agli alpeggi, perché si temono attacchi dei lupi» dichiara a ‘Notizia Oggi’ Donatella Rosa, assessore all’agricoltura dell’Unione montana Valsesia.