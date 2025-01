“Un’opera di borgo!”, un concorso per la realizzazione di un museo a cielo aperto a Colloro

Il comune di Premosello Chiovenda promuove il concorso “Un’opera di borgo!” per la realizzazione di opere d’arte nella frazione di Colloro, con l’obiettivo di creare un museo a cielo aperto all’interno del borgo. Il concorso è promosso dal comune in collaborazione con il ministero della cultura, tramite il bando finanziato dall’Unione Europea NextGeneration Eu Borghi Storici.

Artisti visivi, grafici, illustratori, architetti, designer, pittori e scultori sono invitati a proporsi singolarmente o in gruppo per realizzare le proprie opere en plen air. I partecipanti sono chiamati a proporre progetti originali, attraverso molteplici approcci artistici, con lo scopo di dare vita ad un percorso d’arte che si sviluppa tra le vie del borgo, raccontando i luoghi attraverso scene di vita del passato, cartoline, foto di famiglia; I vincitori potranno realizzare l'opera con cui parteciperanno al concorso e riceveranno un premio in denaro (comprensivo delle spese di realizzazione). I murales e le opere d’arte possono diventare parte integrante delle architetture e mezzo di comunicazione della storia locale offrendo spaccati di vita, rendendo così la visita al borgo un’esperienza ricca di spunti e di memorie dal passato.

I partecipanti dovranno presentare un bozzetto tenendo conto del budget massimo a disposizione. Saranno accettate diverse tipologie di opere quali graffiti, affreschi, mosaici, meridiane, sculture, quadri o qualunque altro tipo di opera, purché realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici.

I bozzetti devono essere consegnati entro e non oltre il 30 marzo e inviate, tramite mail a municipio@comune.premosello.vb.it o a mano, al municipio di Premosello. Al vincitore sarà riconosciuto un premio fino ad un massimo di 4900 euro per la realizzazione dell’opera; al secondo classificato 3000 euro, mentre al terzo 1000 euro.

In allegato il regolamento completo del concorso. “Un’opera di borgo!” sarà presentato nella serata del 10 gennaio alle 21.00 in sala consiliare, nell’ambito di un incontro di aggiornamento sui progetti Pnrr del comune.