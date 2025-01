Domobianca365, bilancio positivo per il periodo delle feste: oltre 14mila presenze

Si è conclusa dopo il weekend lungo dell’Epifania la prima parte della stagione invernale 2024/25 a Domobianca365, la stazione sciistica domese di proprietà del Gruppo Altair.

Grazie alla prima nevicata di metà dicembre e all’incessante lavoro del team di preparazione piste e dell’impianto di innevamento programmato il bilancio è certamente molto positivo. I numeri e le presenze sono più che soddisfacenti con oltre 14.000 passaggi nel periodo 23 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025.

“Un dato che ci soddisfa visto che anche per questa prima parte della stagione abbiamo potuto contare solo su una vera nevicata, servita però per il fare il cosiddetto fondo - commenta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – e che le condizioni meteo in alcune giornate non ci hanno permesso di sfruttare al meglio le potenzialità dell’impianto di innevamento programmato. Sciatori, bambine e bambini, famiglie e appassionati di sci hanno dimostrato di apprezzare la nostra località per il Kinder Park, la qualità delle piste, l’offerta gastronomica e le tante possibilità di divertimento. Ora proseguiamo con l’apertura quotidiana degli impianti e, finalmente, anche lo sci notturno ogni venerdì sera”.

Gli impianti di Domobianca365 sono aperti tutti i giorni, dalle 8.30 alle 16.30 con la possibilità di sciare il venerdì sera dalle 19.00 alle 23.00 sulla pista di 3km illuminata a giorno.

Grande successo anche quest’anno per l’iniziativa i “Treni della Neve” che oltre ai canonici fine settimana è stata prolungata durante tutto il periodo delle vacanze natalizie facendo registrare sostanzialmente il tutto esaurito in ogni giornata di attivazione del servizio che consente di arrivare sulle piste di Domobianca365 con un passaggio treno+navetta con partenza da Milano Centrale. Ogni giorno di apertura del servizio sono 16 i posti a disposizione, sempre prenotati da sciatori e amanti della montagna che vogliono vivere in pieno relax e sicurezza la loro esperienza sulla neve, senza l’assillo del traffico e in modo “green”.

La stagione prosegue anche con gli eventi e con le iniziative sulla neve. Ogni domenica dalle 15.30 i dj set firmati dall’associazione Karma al LuseBar. Sabato 18 gennaio una giornata fashion sulla neve con i capi NeverSober dalle 12.30 alle 16.30 con musica allo SkiBar dove sarà anche possibile pranzare. Evento aperto sia agli sciatori sia a chi preferisce godersi l’après-ski. E sempre il 18 gennaio al rifugio Baita Motti la consueta e attesissima serata a base di raclette e musica con gli amici svizzeri di Simplon Dorf. Domenica 19 gennaio oltre alla prevista gara di sci si potranno gustare al LuseBar i classici runditt vigezzini preparati direttamente dalle abili cuoche della Val Vigezzo.

Nel mese di gennaio spazio anche ai corsi della Scuola Sci di Domobianca con 30 maestri pronti a seguire gli appassionati di ogni livello per lezioni singole o collettive. Attivo anche il servizio di noleggio sci che consente di utilizzare materiali tecnici di alta qualità sempre perfetti e sanificati.