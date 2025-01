Tragedia in Valle Divedro, nel giorno dei funerali delle vittime sarà lutto cittadino a Verbania

“Di fronte a una tale tragedia, non possiamo che stringerci attorno al dolore delle famiglie alle quali va il nostro abbraccio”. Così Giandomenico Albertella, sindaco di Verbania, all’indomani della tragedia avvenuta ieri sulle montagne della Valle Divedro, costata la vita a Matteo Auguadro, Enzo Bonini e Matteo Lomazzi, tutti residenti tra Verbania e Ghiffa. Questa mattina la decisione del primo cittadino e della sua giunta: nel giorno dei funerali dei tre scialpinisti – ancora da stabilire – sarà proclamato lutto cittadino.

Intanto, le comunità di Verbania e Ghiffa si stringono intorno alle famiglie delle vittime, nel ricordo dei tre concittadini. Sono numerosi i messaggi di cordoglio che circolano sui social, anche per i molti legami che Auguadro, Bonini e Lomazzi avevano con diverse realtà cittadine e non solo. “Un amico e velista eccezionale. Fair winds and following seas Matteo”, si legge sulla pagina Facebook di Luna Rossa Prada Pirelli Team in ricordo del campione di vela Matteo Auguardo, che fece parte del team Mascalzone Latino in Coppa America.

Enzo Bonini era molto conosciuto in città in quanto titolare dell’autoscuola Corna, frequentata da migliaia di verbanesi nel corso degli anni. Matteo Lomazzi, frontaliere che lavorava in Ticino, frequentava diverse realtà sportive nel Verbano: atleta di triathlon ed esperto alpinista, condivideva con gli altri la grande passione per la montagna.

Anche il presidente della provincia Alessandro Lana si unisce ai messaggi di cordoglio: “Non esistono parole adeguate, solo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie di Matteo, Enzo e Matteo. Un grazie sentito a tutti i volontari del Soccorso Alpino per le operazioni di soccorso di questa triste giornata”.