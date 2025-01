I nomi delle vittime della tragedia in Valle Divedro

Erano tutti del Verbano i tre uomini che hanno trovato la morte in Valle Divedro domenica. Erano partiti questa mattina per un'escursione scialpinistica in alta Valle Divedro. Si tratta di Enzo Bonini, 65 anni titolare di un'autoscuola a Intra, Matteo Auguadro, 48 anni, esperto velista che in passato era anche stato membro del team di Mascalzone Latino, e Matteo Lomazzi, il più giovane dei 3, classe 1990, frontaliere di Verbania.

Stavano risalendo un canale con i ramponi quando una valanga li ha travolti e trascinati a valle per oltre 500 metri. Sono stati estratti dalla neve in pochi minuti ma purtroppo per loro non c'era più niente da fare.

Con loro altri due compagni che se la sono cavata. Sono stati riaccompagnati a Villadossola al campo base dove sono stati ascoltati dai militari del Sagf, mentre lunedì dovrebbero essere ascoltati in Procura a Verbania.