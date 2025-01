Un lupo tra le case nella zona sud di Villadossola VIDEO

Un lupo a Villadossola. Le immagini (che riproduciamo) girano da alcuni giorni sui social e riprendono il passaggio di lupo in via Cardezza, la strada che dal quartiere sud, dalla stazione ferroviaria e dallo stabilimento Vinavil porta allo svincolo della superstrada. Una zona molto abitata ma soprattutto una via molto frequentata da auto e camion proprio perché convoglia il traffico da e per la superstrada.

Dalle immagini, che si riferiscono alla scorsa settimana, si notano le luci accese di una casa, quindi il passaggio del predatore è avvenuto non a notte fonda ma in serata.