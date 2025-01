Preoccupazione dell'Uncem per i tagli di fondi ai piccoli Comuni

In una recente dichiarazione, Marco Bussone - presidente nazionale dell'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), cui aderiscono anche alcuni Comuni astigiani - ha espresso seria preoccupazione per i tagli agli investimenti dei Comuni previsti nella legge di bilancio 2025.

Uncem ritiene che questi tagli incideranno in maniera significativa sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, che vedranno ridotte le risorse disponibili: da 80.000 euro due anni fa, a 58.000 nel 2024. Anche le risorse destinate ai Comuni in base alla loro dimensione, a partire da 50.000 euro annui per i più piccoli, saranno ridotte, con un taglio complessivo di circa mezzo miliardo di euro per investimenti. Si tratta di fondi essenziali per interventi di manutenzione degli edifici, messa in sicurezza del territorio e piccole opere.

Nonostante la gravità della situazione, l'Uncem si rivolge al Parlamento affinché intervenga per individuare fondi destinati agli investimenti nei Comuni fino a 15.000 abitanti, con una specifica attenzione per i Comuni con meno di mille abitanti. Secondo Bussone, questa operazione è cruciale per garantire la stabilità istituzionale degli Enti stessi.

Bussone sottolinea l'urgenza di una risposta da parte delle istituzioni, vista l'importanza delle risorse tagliate per la gestione e la manutenzione delle piccole comunità, che rischiano altrimenti di rimanere prive dei necessari strumenti per operare in sicurezza e per il benessere dei cittadini.