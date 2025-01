Con il Cai un incontro sul tema “Il mondo sotterraneo delle miniere in Ossola”

Il settore alpinismo giovanile del Cai di Villadossola in collaborazione con il Cai di Domodossola, Vigezzo e Varzo propongono una serata dal titolo “Il mondo sotterraneo delle miniere in Ossola”.

L'incontro tenuto dalla guida Mauro Conti si svolgerà il 17 gennaio alle 21.00 nella sede del Cai di Domodossola in via Borgnis 10. Il Cai invita all'appuntamento non solo i ragazzi, ma chiunque fosse interessato. “Il nostro territorio – spiegano gli organizzatori - è particolarmente ricco di minerali e la loro estrazione è stata ampiamente praticata nei secoli scorsi. L'idea della serata è nata una visita da parte di alcuni giovani nelle miniere della Val Toppa”.