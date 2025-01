Controlli dei carabinieri per il contrasto al lavoro in nero: 9 denunce nel Vco

Nel corso del mese scorso i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Omegna, unitamente a quelli del comando provinciale di Verbania, hanno effettuato diversi controlli ad attività commerciali, in particolare nel settore della somministrazione di cibo e bevande, come bar e ristoranti. Il bilancio della campagna di controlli, che ha riguardato 11 obiettivi, è di 9 persone denunciate all’autorità giudiziaria, individuati 9 lavoratori in nero e 6 irregolari su 35 lavoratori complessivamente identificati. Per 7 imprese è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, mentre le sanzioni complessivamente sono di oltre 80mila euro.

Le attività commerciali, due delle quali a Verbania, due a Casale Corte Cerro, una a Gravellona, Stresa, Ornavasso, Cannobio Baveno, Macugnaga, Crevoladossola, sono tutti bar o ristoranti, tranne una sala slot ed un privato.

Gli illeciti riscontrati con maggior frequenza sono stati la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata autorizzazione all’istallazione dei sistemi di videosorveglianza alle autorità competenti, cosa che oltre alla denuncia penale ha comportato per 6 di loro alla sospensione dell’attività. Per altre due attività, invece, è stata contestata la sola violazione amministrativa, una delle quali sospesa poiché al suo interno sono stati sorpresi due lavoratori in nero.

Per quanto riguarda il privato cittadino i carabinieri ispettorato del lavoro hanno verificato che lo stesso aveva assunto in nero, come collaboratrice domestica, una cittadina straniera priva del permesso di soggiorno. Anche per lui è conseguita la denuncia all’autorità giudiziaria.