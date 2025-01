Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend a due facce: sabato soleggiato, domenica possibili nevicate. "Un minimo di pressione, denominato Gabri, si sposta lentamente dal Canale di Sicilia verso la Sardegna per poi unirsi in quota ad una debole saccatura proveniente dal nord Atlantico. Il minimo guida una vasta zona frontale che interessa l'intera penisola italiana, e nella giornata di domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - porta deboli precipitazioni anche sulle aree alpine piemontesi e le pianure del Cuneese e dell'Astigiano. La quota neve, in sensibile calo, raggiungerà gli 800-1000 m, ma l'accumulo sarà esiguo".

SABATO 18 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità nel corso della giornata, più consistente sul settore meridionale. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore aumento fino ai 2000-2100 m, valori localmente inferiori intorno ai 1800 m sul Cuneese, dove sarà nuovamente in calo nella notte. Venti: moderati orientali sulle Alpi e da nordest sull'Appennino, in intensificazione nel pomeriggio sui settori alpini fino a localmente forti; deboli in pianura, prevalentemente occidentali al mattino e settentrionali al pomeriggio. Rinforzi sull'Alessandrino al confine con la Liguria. Altri fenomeni: locali gelate sulle pianure di Torinese, Cuneese, Astigiano ed Alessandrino al primo mattino.

DOMENICA 19 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con nubi più compatte sulla fascia alpina e pedemontana adiacente, parziali schiarite sull'Appennino al confine con l'Emilia. Precipitazioni: possibili deboli nevicate sui rilievi alpini, piogge deboli sulla parte meridionale della regione al mattino. Quota neve sulle Alpi occidentali tra 1000 e 1200 m, localmente più bassa tra Alpi Liguri e Appenino fino a 800 m. Zero termico: in calo a nord sui 1300-1400 m e sostanzialmente stazionario sui 1000-1100 m a sud. Venti: in generale attenuazione sulle Alpi, da est-nordest a tutte le quote, moderati sui rilievi e deboli in pianura