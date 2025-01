Rosso delle Asl piemontesi, l'assessore Riboldi: "Nessun allarmismo sui bilanci"

"I toni allarmistici circolati a mezzo stampa sui bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali sono assolutamente ingiustificati. I bilanci preventivi, presentati dalle ASR a cavallo di ogni anno, sono strumenti di programmazione che indicano, oltre a tutte le spese ordinarie, anche alcuni “desiderata” ma sempre con l’obiettivo, alla fine dell'istruttoria tra Direzione Sanità e ASR, di garantire un equilibrio economico – finanziario delle Aziende stesse.

Ben diversi i bilanci consuntivi, che sono invece adottati entro aprile dell'anno successivo e che certificano le cifre finali e i risultati realmente ottenuti, sulla base degli obiettivi che abbiamo assegnato ai direttori generali e che sono sottoposti a una verifica periodica e stringente.

La sanità rappresenta per questa amministrazione una priorità e una spesa strategica a cui destiniamo risorse aggiuntive anche rispetto a quelle del fondo nazionale, che lo scorso anno è stato incrementato per il Piemonte per oltre 300 milioni di euro e sarà incrementato anche nel 2025, grazie ai 3 miliardi supplementari destinati dal governo alla sanità.

È doveroso per altro ricordare in questo contesto che il bilancio sanità nel 2024 risulterà in equilibrio e così sarà anche per il 2025 anche in considerazione delle azioni di efficientamento in corso in questi anni e che continueranno nel 2025, in linea con il trend positivo di gestione della sanità certificato anche dalla parifica positiva della Corte dei Conti.

In conclusione, posso affermare che le notizie giornalistiche sui rischi possibili per l’equilibrio dei bilanci raccontano una realtà che non corrisponde a quella del Piemonte dove invece continuiamo a lavorare per garantire il funzionamento e l’eccellenza del sistema sanitario, a vigilare sulla spesa con rigore e attenzione come abbiamo fatto in questi anni e come ci viene certificato da tutti gli organi deputati".

Così l'assessore regionale Federico Riboldi in merito al presunto "buco" di oltre 700 milioni di euro delle Asl piemontesi.