Qualità dell'aria, Arpa Piemonte: "Nel 2024 concentrazioni inferiori all'anno precedente"

Arpa Piemonte ha diffuso i dati relativi alle prime valutazioni sulla qualità dell’aria nel 2024. Le concentrazioni medie annue di PM10 rilevate nel 2024 risultano essere inferiori o uguali a quelle dell’anno precedente nell’85% delle stazioni e alla quasi totalità delle stazioni rispetto all’anno 2022. Anche nel 2024, come nei sei anni precedenti, il valore limite della media annuale per il PM10, pari a 40 µg/m3, non è stato superato in alcuna stazione della rete regionale.

I valori registrati nell’anno appena concluso sono stati confrontati con quelli relativi agli anni 2022 e 2023. Il valore limite annuo per il particolato PM2,5, pari a 25 µg/m³, è stato rispettato in tutte le stazioni piemontesi considerate. Le concentrazioni medie annue risultano minori o uguali a quelle dell’anno precedente in circa il 70% delle stazioni, e quasi ovunque inferiori al 2022.

Nel corso del 2024, l’analisi preliminare dei dati evidenzia concentrazioni medie annuali sia di PM10 che di PM2,5 in linea con l’anno 2023. Le giornate di superamento del valore limite giornaliero del PM10 sono in numero maggiore di quelle dell’anno 2023, ma inferiori a quelle rilevate nel 2022. In particolare, il numero di giornate massimo consentito (35 giorni/anno) con concentrazioni superiori al valore limite di 50 µg/m3, è stato rispettato in 25 punti di misura sui 33 valutati, a fronte dei 20 del 2022 e dei 30 del 2023. Le concentrazioni medie del PM2,5 sono sostanzialmente in linea con quelle del 2023, ma inferiori a quelle del 2022.