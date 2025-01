Promozione, la Juve Domo vince anche a Vercelli

Seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione con poche sorprese, se si eccettua la sconfitta della Fulgor Chiavazzese sul campo del Montanaro: ne approfitta la Juve Domo per salire in terza posizione in classifica, a scapito proprio dei biellesi. Granata vittoriosi in casa della Virtus Vercelli, un 3-0 netto che fa classifica e morale, visto che alla vigilia erano ben note le potenziali insidie per i ragazzi di Nino. Gli ossolani sono stati bravi a incanalare subito la partita a proprio vantaggio, con la doppietta di Zani nella prima mezzora, poi il sigillo di Cerutti prima dell’intervallo ha di fatto chiuso anzitempo la contesa.

Non è andata altrettanto bene all’Omegna, impegnato in casa dell’Arona del neo tecnico Thomas Forzatti. Il cambio in panchina rivitalizza i padroni di casa, che si ricordano di essere un’ottima squadra e spengono le velleità rossonere con un severo 3-0.

Fuochi d’artificio al “Galli” di Baveno, dove il Feriolo trova finalmente la prima vittoria in questo campionato, segnando ben cinque reti tutte insieme, dopo che nei precedenti sedici incontri ne aveva insaccate solo undici. Mattatore della giornata è stato l’estroso Progni, capace di mettere a referto un poker di reti in appena 22 minuti, tra il 19° e il 41° del primo tempo. In precedenza avevano già aperto le danze Balestroni e Modesti, con un botta e risposta nei primi cinque minuti. Ornavassese dunque già al tappeto dopo la prima frazione, che nella ripresa riesce a segnare una sola rete, con Piana: finisce 5-2 per i gialloblù.

Soddisfatto mister Luca Porcu: “Era una partita da vincere a tutti i costi, e lo abbiamo fatto con merito. Onestamente pensavo che l’Ornavassese ci mettesse di più in difficoltà, probabilmente siamo stati bravi noi e meno bravi loro. Nel primo tempo abbiamo sostanzialmente dominato, l’unica pecca è stato subire il gol del momentaneo pareggio su un nostro errore di piazzamento. Sono contento per Progni, che si è sbloccato e ha fatto dei gol di pregevole fattura, abbiamo bisogno del suo apporto e del suo entusiasmo. L’obiettivo per noi rimane la salvezza diretta, certamente siamo realisti e consapevoli che sarà molto difficile: sono convinto che la nostra rosa di certo abbia i valori per risalire qualche posizione in classifica, ma per intanto pensiamo a garantirci l’accesso ai playout, poi si vedrà”.

Risultati:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Città Di Cossato 1 - 2; Arona - Omegna 3 - 0; Cameri - Orizzonti Canavese 0 - 2; Montanaro - Fulgor Chiavazzese RV 2 - 0; Ivrea - Gattinara 1 - 0; Virtus Vercelli - Juve Domo 0 - 3; Feriolo - Ornavassese 5 - 2; Dufour Varallo - Union Novara 5 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 39 - Ivrea 37 - Juve Domo 36 - Fulgor Chiavazzese RV 34 - Gattinara 31 - Arona 29 - Virtus Vercelli 27 - Orizzonti Canavese 23 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 22 - Dufour Varallo, Montanaro 21 - Cameri 18 - Union Novara 15 - Omegna 13 - Feriolo 10 - Ornavassese 7