Superiori: ancora open day nei licei e visite su appuntamento per tutti gli istituti in provincia

Tra pochi giorni gli studenti di terza media potranno iscriversi al primo anno della scuola secondaria superiore: le iscrizioni si effettueranno sulla piattaforma unica messa a disposizione dal Ministero del Merito e dell'Istruzione dalle ore 8.00 del 21 gennaio fino alle ore 20.00 del 10 febbraio.

Se alcuni ragazzi e le loro famiglie hanno le idee chiare in merito al percorso scolastico da intraprendere una volta conclusa la scuola media, per altri invece sono giorni in cui dubbi e domande non hanno ancora portato a una decisione.

Per aiutare i giovani e le loro famiglie, la regione Piemonte, grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, mette a disposizione un sistema di servizi di orientamento progettati con insegnanti dei territori per supportare le ragazze e i ragazzi nelle scelte dei percorsi scolastici e formativi e nello sviluppo di competenze per orientarsi. Tali risorse sono disponibili all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/orientamento/scopri-servizi-orientamento.

Nei mesi scorsi anche l'Ufficio Scolastico Provinciale si è attivato organizzando il Salone dello Studente, occasione in cui i ragazzi hanno potuto incontrare i referenti di tutte le scuole della provincia.

Alcuni istituti hanno ancora in programma open day presso la propria sede: è il caso del liceo Spezia di Domodossola, che ha organizzato per sabato 18 gennaio dalle 9.00 alle 12.30 lezioni di prova nelle discipline di indirizzo dei diversi corsi previa prenotazione al numero 0324 44740 o inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@liceospezia.it. È sempre comunque possibile fissare colloqui individuali con le docenti referenti dell’orientamento previa prenotazione.

Anche all'alberghiero Rosmini è possibile visitare la scuola e parlare con i docenti in ogni momento e anche on line, telefonando al numero 0324/482152.

Formont Villadossola offre la possibilità di ricevere informazioni e organizzare una visita telefonando allo 0324 54056 o scrivendo all’indirizzo cfp-villadossola@formont.it.

Sempre disponibili alle visite anche al Rosmini International Campus prenotando al 371/4628751.

Un altro open day è invece in programma al liceo Cavalieri di Verbania sabato 18 gennaio dalle 10.30.

Per quanto riguarda l'istituto tecnico Ferrini Franzosini di Verbania gli studenti delle scuole secondarie di primo grado possono, su richiesta, visitare la scuola inviando una mail all’indirizzo orientamento@ferrinifranzosini.edu.it indicando come oggetto “Lezioni aperte” per partecipare alle attività didattiche in orario curriculare.

Massima disponibilità anche all'istituto Cobianchi di Verbania contattando l'indirizzo e-mail orientamento@cobianchi.it.

All'istituto Dalla Chiesa Spinelli di Omegna ai futuri studenti viene data la possibilità di frequentare le lezioni su prenotazione all’indirizzo modaffaricarmela@dallachiesaspinelli.edu.it o telefonicamente al 0323 62902.

Open day all'istituto alberghiero Maggia di Stresa sabato 18 gennaio dalle 9.00 alle 11.00.

All'istituto professionale Fobelli di Crodo è possibile accedere per una visita e un colloquio conoscitivo prenotandosi allo 0324 61294 oppure inviando una e-mail a simona.giannattasio@innocenzoix.it, così come presso le scuole di Vco Formazione inviando una email a info@vcoformazione.it.