Torna l'appuntamento con TEDx Alberghiero Rosmini Yuouth

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione, la numero cinque, di TEDx Alberghiero Rosmini Yuouth. L’evento, che prevede una serie di conferenze organizzate dall’istituto alberghiero Rosmini di Domodossola, è in programma mercoledì 4 giugno dalle 9.00 alle 12.15 nell’auditorium don Tullio Bertamini del collegio domese.

Dal 2021 l’istituto Rosmini è l’unico alberghiero italiano a organizzare una conferenza ufficiale TEDx, un format dinamico e fresco, internazionalmente conosciuto, per favorire nelle giovani nuove ispirazioni e utili competenze di comunicazione.

Per questa nuova edizione si alterneranno sul palco sei diversi speaker, che affronteranno ognuno a modo proprio il tema di quest’anno, “Disciplinae”. Così gli organizzatori raccontano il significato di questo tema: “Ogni sapere nasce da una disciplina. Ogni conquista personale e collettiva richiede disciplina. Quest’anno vogliamo riflettere sul valore delle discipline – quelle che si studiano, si praticano, si trasmettono – e in particolare sul concetto stesso di disciplina come allenamento, rigore, dedizione. Disciplinae è una parola latina che racchiude in sé il sapere, ma anche la cura nel trasmetterlo. In un mondo che premia l’istante e l’improvvisazione, parlare di disciplina è quasi un atto controcorrente. Ma noi crediamo che serva ancora studiare, approfondire, esercitarsi. Non per ripetere formule, ma per costruire libertà”. Questi i sei relatori che si alterneranno sull’ormai noto tappeto rosso:

Marco Rainelli, musicista di origini anzaschine, con il monologo “Disciplina e musica”;

Pietro Catzola, cuoco dei Presidenti della Repubblica e autore del libro “Il cuoto dei Presidenti”, edito da Solferino, con “Non chi comincia, ma quel che persevera”;

Gabriele Novaria, studente dell’istituto alberghiero Rosmini, con con “Sporcarsi le mani: il prezzo giusto per la felicità”;

Federica Poletto, notaia torinese, con “La disciplina è libertà: come le regole ci rendono liberi”;

Andrea Di Persio, studente dell’istituto alberghiero Rosmini, con “La creatività nasce dai limiti?”;

Gian Marco Moschella, giovane amministratore locale, con “I giovani hanno ancora qualcosa da dire”.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso libero e alle scuole previa prenotazione tramite mail a tedxyouth@alberghierorosmini.it. I discorsi dei relatori saranno poi disponibili a tutti sul canale YouTube TEDx Talks.