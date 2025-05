I compagni di classe rallentano in gara per far vincere Nazari, il loro compagno ucraino VIDEO

È una storia di amicizia e solidarietà tra bambini quella che arriva da Domodossola e che vede protagonisti Nazari, alunno ucraino proveniente da zone di guerra e con bisogni educativi speciali accolto nella classe 3 A della scuola Milani, e i suoi nuovi compagni. Allo stadio Curotti la classe è stata impegnata nell'evento conclusivo del progetto "Sport e salute" promosso dalla Direzione Didattica 1° circolo.

Un contesto ideale per promuovere valori come il rispetto, la collaborazione, l'onestà e il fair play. E infatti durante una delle gare è accaduto qualcosa di molto speciale: Nazari, con le sue difficoltà ma con tanto entusiasmo, si è cimentato nella gara dei 100 metri nella sfida di classe e durante questa competizione, senza alcun intervento da parte dei docenti o degli educatori, i suoi compagni hanno improvvisamente rallentato il passo per fare in modo che Nazari tagliasse per primo il traguardo e vincesse.

A vincere però sono state l'amicizia e la sensibilità di questi splendidi bambini che hanno messo da parte la competizione per regalare al loro amico speciale un momento di felicità. Particolarmente commossa la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti: "Quanto accaduto ci fa capire come questi valori stiano guidando la crescita degli alunni. Valori che, se interiorizzati dai bambini, possono contribuire a creare un ambiente scolastico più inclusivo e positivo. È questa la scuola che vogliamo, la scuola che desiderava Don Milani: giusta, inclusiva, per tutti".

Nel video che immortala l'arrivo della gara, la gioia e la felicità di Nazari che taglia il traguardo e i suoi compagni che lo applaudono.