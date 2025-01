Servizio civile universale, 31 posti disponibili nella provincia del Vco

Sono 31 i posti di servizio civile universale disponibili nel Verbano Cusio Ossola, messi a disposizione dalla cooperativa Aurive che coordina la gestione di enti pubblici e del privato sociale.

Il bando scade alle 14.00 di martedì 18 febbraio. Per il servizio civile universale è previsto un compenso mensile di 507,30 euro, con 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio per 12 mesi. Nell’anno del servizio civile viene proposta una formazione specifica per la realizzazione delle attività nelle sedi e una formazione generale che contestualizza l’esperienza, evidenzia la finalità del servizio civile e offre momenti di confronto tra i giovani. I progetti prevedono un percorso di tutoraggio per accompagnare gli operatori volontari nella ricerca di un lavoro al termine del progetto. L’aver completato senza demeriti i mesi obbligatori di servizio, consente l’accesso ad una quota riservata pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni.

Sul sito www.aurive.it cliccando il banner dedicato al servizio civile, sono disponibili tutte le informazioni necessarie, i requisiti di candidatura, le schede dei singoli progetti.

I 31 posti di servizio civile disponibili nella provincia del Vco sono distribuiti su 10 progetti che riguardano 4 ambiti prevalenti: cultura, ambiente, educazione e assistenza.

I progetti e le diverse attività sono presenti in tutta la provincia: 13 posti a Verbania (4 in comune, 3 presso il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, 3 al Museo del Paesaggio e 1 posto ciascuno per provincia Vco, Protezione Civile, Casa della Resistenza); 4 a Gravellona Toce in comune (biblioteca, politiche sociali, ufficio ambiente e polizia municipale); 7 a Omegna in comune (biblioteca, ufficio cultura, ufficio turistico) e presso Ciss Cusio (1), associazione Mastronauta (1), Forum (1) e Asl Vco (1); 5 in Ossola, al Museo Palazzo San Francesco di Domodossola (2) a Varzo (Aree protette dell’Ossola 1) e a Vogogna (Parco della Val Grande 2) e ancora 1 posto a Cannobio (Opera Pia Uccelli) e 1 posto a Baveno (scuola materna Henfrey).

Con i progetti “Musei in azione e leggere in rete” ci saranno attività nei principali musei e nelle biblioteche civiche del Centro rete Vco; “L’uomo e la biosfera e protagonisti nel proprio territorio” prevedono attività nei parchi, nelle aree protette e con la protezione civile ed organizzeranno percorsi di educazione e monitoraggio ambientale negli uffici comunali; “Spazi attivi di comunità e giovani fuoriclasse” si dedicheranno al tema dei minori e dell’educazione con proposte ed informazioni per i giovani su servizi ed opportunità disponibili; mentre ci sarà spazio per i più fragili in “Comunità in crescita” e “Ascoltiamo i ragazzi demotivati” con attività per minori e giovani che intendono contrastare condizioni di disagio ed esclusione; “Anziani fragili e qualità della vita” prevede invece attività di assistenza per la terza età, mentre “Abitare l’autonomia e l’inclusione” è pensato come aiuto per persone diversamente abili.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato - sottolinea Nadia Trabucchi, presidentessa di Aurive -. Felici di poter continuare ad offrire un’esperienza come quella del servizio civile. In questo territorio abbiamo visto tantissimi volontari diventare “grandi”. Lavoriamo con questi enti dal 2004, sono presenti comuni, provincia, Asl, consorzi, parchi, protezione civile, associazioni e cooperative. Nel Vco i giovani possono fare una scelta tra un’ampia proposta di attività. Il servizio civile li aiuterà a crescere, formarsi e a prepararsi per il futuro dando una mano dove serve”.

Per la partecipazione al servizio civile, possono fare domanda giovani che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni). Le candidature, con accesso tramite Spid, devono essere presentate obbligatoriamente sulla piattaforma del Dipartimento all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

La cooperativa Aurive mette a disposizione uno staff per un aiuto nell’orientamento, nella compilazione della domanda, nella descrizione dei progetti e delle sedi. Sono presenti anche posti dedicati a giovani con minori opportunità. È consigliato a tutti gli interessati di contattare lo staff prima della presentazione delle domande. Per dubbi o semplicemente per capirne di più è possibile mandare un messaggio tramite WhatsApp (dalle 9.00 alle 13.00 al numero +39 338 3868640 e dalle 14.00 alle 18.00 al numero +39 335 1344521) o via e-mail (serviziocivile@aurive.it) per fissare una call o un incontro in presenza.