Toceno ha festeggiato Sant'Antonio FOTO

Toceno in festa per il suo patrono. Con una splendida giornata di sole si sono aperti i festeggiamenti per Sant’Antonio, con la santa messa officiata da don Paolo Montagnini e don Gabriele Vitiello, alla presenza di sindaci e autorità. La celebrazione è iniziata con il canto dell’inno a Sant’Antonio, a seguire le offerte dei bambini. Al termine, la processione per le vie del paese con le solite sei soste poi l’immancabile benedizione degli animali, presenti numerosi, tra asini, cavalli, mucche, cani, gatti. Come da tradizione è stato anche benedetto il pane nero.

I festeggiamenti, venerdì 17 gennaio, sono proseguiti nel pomeriggio con i Vespri Solenni e la benedizione e il bacio della reliquia del Santo. Di seguito l’incanto delle offerte con il ricavato devoluto alla chiesa. Il pomeriggio è stato allietato dalle allegre musiche delle fisarmoniche suonate da grandi e bambini, presso il bar Cabiria mentre la serata danzante ha visto ospite l’orchestra piacentina di Matteo Bensi e l’esibizione dei campioni italiani 2024 di ballo di sala. I festeggiamenti di Sant’Antonio si sono conclusi sabato con la serata dedicata ai giovani con il gruppo Kiwano e dj Veleno. Questi i numeri vincenti della sottoscrizione a premi collegata alla festa: 1843, 802, 5265, 6352, 6123, 2861, 2421, 1836, 3055, 167,1639, 2659, 206, 49, 5452, 883, 4743,1974. Per ritiro e info: 349.8921397 (Sara).